На Хмельниччині СБУ проводить безпекові заходи в м. Нетішин та на об’єктах ВП ХАЕС

Праввохоронці нагадують про заборону фото- відеофіксації та неприпустимість поширення у соціальних мережах чи загальнодоступних чатах переміщення української військової техніки та дій військовослужбовців і правоохоронців, які залучені до проведення зазначених заходів.

Чинне законодавство передбачає сувору відповідальність за несанкціоноване поширення інформації щодо переміщення або дислокацію військових формувань в період воєнного стану.

Зокрема, статтею 114-2 Кримінального кодексу України заборонено поширювати інформацію про:

направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів;

переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань тощо.

Кримінальна відповідальність застосовується до особи, якщо поширена нею інформація раніше не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України, Службою безпеки України чи Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України або в офіційних джерелах країн-партнерів.

Не слід забувати, що війна ще триває, тому необдумано оприлюднений фотознімок може завдати значної шкоди обороноздатності країни.

Хмельницька АЕС