На Хмельниччині у ДТП одна людина загинула і ще семеро травмувалися (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 жовтня близько 21:50 години поблизу с. Смотрич Кам’янець-Подільського району на трасі «Житомир — Чернівці». Серед потерпілих — двоє дітей 4 і 5 років.

Відбулось зіткнення між автомобілями «Volkswagen Touareg» під керуванням 37-річного місцевого жителя та «Hyundai Santa FE», за кермом якого перебував 28-річний кам’янчанин. У результаті ДТП 47-річний пасажир автомобіля «Hyundai Santa FE» загинув на місці події.

Травмувалися обидва водії. Також травми отримали троє пасажирів автомобіля «Hyundai Santa FE» та двоє пасажирів автомобіля «Volkswagen Touareg». Серед травмованих — двоє дітей віком 4 і 5 років.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області