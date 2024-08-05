На Хмельниччині у ДТП травмувались семеро дітей та один дорослий (фото)

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, близько 17:45 на автодорозі сполученням «Житомир — Чернівці» у селі Жванець. Поліцейські з’ясовують всі обставини та подробиці.

Правоохоронці попередньо встановили, що 61-річний водій автобуса перевозив дітей на відпочинок з міста Києва до Республіки Болгарія на відпочинок. Однак, не врахувавши дорожньої обстановки, зʼїхав з дороги та зіткнувся зі стіною нежитлового приміщення.

На момент аварії в автобусі перебували 31 дитина та дорослі, які супроводжували школярів.

У результаті аварії травмувався семеро дітей віком від 8 до 15 років та 62-річний чоловік. Медики госпіталізували їх до лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Транспортний засіб поміщено на штрафмайданчик. Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області