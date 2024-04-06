На Хмельниччині у ДТП загинув 50-річний чоловік (фото)

Аварія сталась вчора, 5 квітня, о 13:15 годині на автодорозі сполученням «Житомир — Чернівці», на відрізку між м. Старокостянтинів та с. Григорівка.

Попередньо встановлено, що 50-річний водій автомобіля «Skoda Fabia», житель с. Воронківці, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із автомобілем «Iveco Daily» під керуванням 48-річного жителя м. Рівне.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «Skoda Fabia» від отриманих травм загинув на місці події. Водій автомобіля «Iveco Daily» отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до травматологічного відділення Старокостянтинівської лікарні.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області