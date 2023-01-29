На Хмельниччині у зіткненні вантажівки MAN з Volkswagen Touran загинули водій та пасажирка легковика (фото)
Вантажівка MAN та легковик Volkswagen Touran зіткнулися на автодорозі Е-50 поблизу села Качуринці Війтовецької тергромади Хмельницького району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Хмельницькій області.
В результаті аварії загинули 40-річний водій та 37-річна пасажирка легковика Volkswagen, 26-річного водія вантажівки госпіталізували до Волочиської багатопрофільної лікарні.
Рятувальники деблокували пасажирку легковика, а також вжили заходів, аби не допустити займання автомобілів.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.