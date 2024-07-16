На Хмельниччині водій «прийняв» 3,12 проміле і злетів на авто у річку (фото)

Не зважаючи на сильне алкогольне сп’яніння, водій самотужки вибрався із підтопленого авто. Поліцейські склали на порушника два адміністративних протоколи.

Автопригода сталася вчора, 14 липня, близько 14:00 години у Старій Синяві по вул. Цукровій. 56-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «ВАЗ», не впорався з керуванням та допустив з’їзд у річку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто не травмувався.

Під час спілкування із водієм працівники поліції помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка за допомогою приладу «Драгер» показала результат 3,12 проміле, що майже в 16 разів перевищує допустиму норму.

Поліцейські склали на порушника два адміністративних протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, дорожніх споруд та іншого майна) та ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Міру покарання йому визначить суд.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області