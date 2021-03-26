На Івано-Франківщині розшукують неповнолітню дівчину (фото)

Поліцейські Івано-Франківщини розшукують неповнолітню мешканку села Підлісся Тисменицького району Костишин Любомиру Дмитрівну, 2005 року народження.

Дівчина 24 березня близько 14.00 пішла з дому і по цей час її місце перебування невідоме.

Прикмети дівчини: зріст 170 см, міцної статури, обличчя кругле, очі карі,чорні широкі брови, волосся пряме довге темно-русяве.

Була одягнута в куртку чорного кольору, чорні джинси, білі кросівки, чорну кепку, чорну захисну маску.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця знаходження неповнолітньої Любомири Костишин, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0980155424.

Поліція Івано-Франківської області