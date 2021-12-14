На Івано-Франківщині внаслідок зіткнення потяга з легковиком загинули дві людини (фото)

Неподалік Івано-Франківська пасажирський потяг протаранив легковий автомобіль. В результаті ДТП дві людини загинули. Поліцейські проводять досудове розслідування і встановлюють всі обставини аварії.

Повідомлення про ДТП надійшло на лінію «102» 13 грудня о 23:30. Поліцейські встановили, що між селами Угринів і Клузів, на залізничному переїзді потяг, сполученням «Київ — Івано-Франківськ», зіткнувся із автомобілем марки «ВАЗ 2109». 29-річний водій ВАЗ, мешканець Івано-Франківська, рухався у напрямку села Угринів і на регульованому залізничному переїзді виїхав на заборонений сигнал світлофора.

Внаслідок цього водій допустив зіткнення із пасажирським поїздом, під керуванням 40-річного машиніста зі Львівщини, який тверезий. На місце події прибули й рятувальники, які за допомогою комбінованого гідроінструменту провели заходи з деблокування з автомобіля двох осіб.

У результаті зіткнення водій автомобіля ВАЗ та його 36-річна пасажирка, мешканка Угринева, загинули на місці події.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту). Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини