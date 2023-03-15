На Ізяславщині в результаті ДТП загинув 61-річний тракторист (фото)

Аварія сталась вчора, 14 березня, близько 13:30 години поблизу с. Чижівка Шепетівського району.

61-річний місцевий житель, керуючи трактором «Т-25», з’їхав з дороги і допустив перекидання транспортного засобу. Водій загинув на місці події.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області