На Ізюмщині двоє чоловіків загинули, намагаючись розібрати на металобрухт підбиту САУ

Неподалік села Мала Комишуваха в Ізюмському районі троє чоловіків вирішили розібрати на металобрухт САУ, яка залишилася з періоду окупації міста Ізюм та Ізюмського району військовослужбовцями рф.

Один з чоловіків за допомогою зварювального апарату почав розрізати ствол, внаслідок чого здетонував артилерійський снаряд. Від вибуху двоє чоловіків 1988 та 1964 року народження отримали не сумісні з життям тілесні ушкодження.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Шановні громадяни! Правоохоронці вкотре закликають бути вкрай обережними при виявленні невідомих предметів, особливо на деокупованих територіях та в місцях, де велись активні бойові дії. Утримайтесь від відвідування необстеженими саперами територій.

Якщо ви натрапили на підозрілий предмет або ззовні схожий на вибухонебезпечний, не наближайтесь до нього, не намагайтесь його пересувати, розбирати або самостійно знешкоджувати.

За можливості обгородіть місце знахідки та обов’язково повідомте до поліції на спецлінію 102 або до служби порятунку – 101. Не підпускайте сторонніх осіб до небезпечної знахідки.

Завжди пам’ятайте, з вибухонебезпечними предметами можуть працювати лише професіонали — це справа лише спеціально навчених фахівців!

Поліція Харківської області