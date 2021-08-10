На Киевщине 7 человек госпитализированы с сальмонеллезом после посещения в кафе

В Белой Церкви Киевской области зафиксировали вспышку сальмонеллеза. Заболели семь человек, которые употребляли готовые блюда в одном из кафе города.

Специалисты проводят эпидемиологическое расследование вспышки заболевания.

Так, в заведении общественного питания обнаружили ряд нарушений, среди которых:

не обеспечены надлежащие санитарно-гигиенические условия для хранения пищевых продуктов и изготовления готовых блюд;

обнаружена продукция с истекшим сроком реализации;

к работе допускают персонал без прохождения медицинского осмотра и бактериологического обследования.

Сейчас провели отбор образцов для бактериологических исследований на наличие патогенной и условно-патогенной флоры (смывы с оборудования, готовые блюда, продовольственное сырье, питьевая вода). Персонал заведения обследовали на выявление носителей возбудителей кишечных инфекций.

Работа заведения временно приостановлена до устранения выявленных нарушений. От работы отстранили 5 человек, которые работали без прохождения медицинского осмотра.

Кроме того, изъято из обращения и передано на утилизацию непригодную к потреблению продукцию.

Эпидемиологическое расследование продолжается.