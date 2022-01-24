На Киевщине четыре человека погибли в легковушке, «залетевшей» под фуру (фото)
Смертельное ДТП произошло на трассе Киев–Одесса.
Недалеко от села Калиновка Киевской области произошло ДТП с участием фуры и легкового авто.
Авария произошла на трассе Киев – Одесса, движение в направлении столицы может быть затруднено, сообщила Патрульная полиция Киевской области в Telegram.
На Киевщине машина Daewoo Lanos «залетела» под припаркованную фуру, погибли три человека, говорится в Telegram-канале dtp.kiev.ua.
«…Без шансов. На месте спасатели и скорые…», – отмечается в сообщении.
Полиция уже опубликовали фото с места ДТП. На снимках видно, что легковое авто оказалось под фурой. // УНИАН
***