На Киевщине трактор съехал в кювет и перевернулся: два человека погибли (фото)

В ночь с 20 на 21 декабря на трассе в Киевской области произошёл несчастный случай. На повороте на село Подлесье водитель трактора не справился с управлением, из-за чего съехал в кювет и перевернулся. Два человека погибли.

Инцидент произошёл примерно в 23:20 на трассе Жердова-Гоголев. За рулём трактора Т-16 находился 56-летний водитель, рядом был пассажир, — об этом Информатору сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

В результате аварии оба мужчин получили серьезные травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Пострадавшие умерли на месте происшествия.

Информацию о произошедшем передали в полиции — открыто уголовное дело по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевших). Все обстоятельства и причины аварии выясняются. Проводятся следственные действия.