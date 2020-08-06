На Киевщине три человека погибли, задохнувшись при чистке канализационной ямы

Также пострадал один человек, его отправили в больницу

В селе Пятигоры Тетиевского района в Киевской области три человека погибли, отравившись парами газов во время чистки канализационной ямы на территории частного дома.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло накануне, 5 августа, около 23:00.

Кроме того, один человек пострадал, его госпитализировали в больницу.

Подробности инцидента спасатели не приводят.

Ранее сообщалось, что в Харькове во время проведения ремонтных работ погибли четверо работников коммунального предприятия. Предварительно известно, трое мужчин и одна женщина задохнулись парами аммиака во время ремонта в колодце на территории иловых полей городских очистных сооружений. В полиции сообщали, что коммунальщики были без средств индивидуальной защиты. // Сегодня