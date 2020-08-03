На Киевщине в ДТП погибли 4 человека (фото)

В конце воскресенья, 2 августа, произошло смертельное ДТП на 56-м километре автодороги Борисполь-Днепр. При аварии погибли четыре человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, установлено, что на трассе столкнулись легковые автомобили «Daewoo Lanos» и «ВАЗ 2106».

В результате аварии четыре человека погибли и один — травмирован.

Спасатели деблокировали потерпевшего водителя «Daewoo Lanos» и извлекли тела погибших. // Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»