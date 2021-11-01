На Кировоградщине погибли трое юных каратистов и их тренер: подробности страшного ДТП

После ДТП на Кировоградщине водителя грузовика, который столкнулся с легковушкой, избили, узнали журналисты.

В Кировоградской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли трое юных каратистов и их 46-летний тренер, который был за рулем легковушки.

По предварительным данным, тренер вез воспитанников со спортивных соревнований, говорится в сюжете ТСН.

Журналисты узнали, что недалеко от авто со спортсменами на машине ехал отец одного из погибших. После ДТП он вытащил водителя грузовика из кабины и избил

Водитель грузовика рассказал, что видел легковушку, когда та неожиданно вылетела навстречу, но избежать столкновения не удалось.

«Из Кировограда (после переименования – Кропивницкий – Ред.) они ехали, вылезли на встречную полосу мою, а перед ними шла машина еще своей полосой. Я дождался пока эта машина пройдет, пытался от него (водителя – Ред.) уйти на его полосу, но он в последний момент… влетел в меня», – поделился мужчина.

Ранее стало известно, что в ночь на 1 ноября на трассе Н-23 «Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье» возле села Новошевченково Кропивницкого района столкнулись КIA Sportage и грузовик Renault.

На месте аварии погибли люди, ехавшие в КIA, – 46-летний водитель и трое несовершеннолетних пассажиров, в возрасте 16, 14 и 12 лет. Все погибшие – жители Кривого Рога. // УНИАН