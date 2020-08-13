На Кировоградщине в столкновении двух автобусов двое погибших, 10 пострадавших (фото)

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины

“13 августа в ГСЧС поступила информация, что на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи с. Большие Трояны Благовещенского района, в результате столкновения двух автобусов (Киев — Одесса и Кошице (Словацкая республика) — Одесса)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ДТП погибли 2 человека и пострадали 10 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

“Для деблокирования пострадавших от ГСЧС привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники”, — говорится в сообщении. // УНН