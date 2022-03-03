На Кіровоградщині третій день розшукують 5-річного хлопчика (фото)

На Кіровоградщині третій день розшукують 5-річного Матвія Гурзана. Він зник у селі Щасливе Попельнастівської громади Олександрійського району.

Про це Суспільному розказала староста села Тетяна Коваленко.

1 березня о 16:30 хлопчик пішов гуляти зі своїм дядьком. Поки дядько відлучився, хлопчик зник, сказла Тетяна Коваленко. «Зі слів дядька, він пішов у крамницю, а Матвій побіг на край села. І коли він вийшов, хлопчик був вже далеко за рогом. Поки туди добіг, дитини вже не було».

Він був у темно-синій куртці, зеленій шапці та зелених спортивних штанах. «Матвій не розмовляє, але чує», – сказала староста. Якщо маєте якусь інформацію, подзвоніть за номером Тетяні Коваленко:+380960871819.

Речниця Національної поліції області Віталіна Бевзенко сказала, що нині поліція розшукує дитину.