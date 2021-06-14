На Кіровоградщині зникла неповнолітня дівчина (фото)

14 червня о 7:54 до відділу поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу надійшло повідомлення про зникнення Томчук Софії Станіславівни, 2006 року народження. Востаннє родичі бачили дівчину за місцем проживання 13 червня близько 23:30.

Її прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся пряме русяве, очі сіро-голубі.

Особливі прикмети: на обличчі є родимки.

Правоохоронці звертаються до усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітньої Томчук Софії Станіславівни, повідомити за номером «102» або 098-821-99-00.

Відділ поліції №1 (м. Гайворон)

Голованівського районного відділу

поліції Кіровоградської області