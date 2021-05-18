На Київщині дві вантажівки «розчавили» легковик (фото)

17 травня близько 15 години на автодорозі Київ-Одеса водій автомобіля «МАЗ» з напівпричепом здійснив зіткнення з автобілями «Mercedes Benz», «Jeep Cherokee», а потім із автомобілем «Renault», який зіткнувся з вантажним авто «Sinotruk».

Автомобіль «Renault» в подальшому затисло між вантажними автомобілями. В результаті аварії водій легковика отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому ребер. Наразі чоловік госпіталізований.

За попередніми даними причиною ДТП стало те, що у вантажного автомобіля МАЗ відмовили гальма.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліція Київщини застерігає водіїв — будьте обережні на дорогах. Слідкуйте за технічним станом вашого автотранспорту. Бережіть себе!

Поліція Київської області