На Київщині маршрутка протаранила опору рекламного щита. Попередньо, постраждало десятеро осіб (фото)

За словами водія Mercedes — він рухався за маршрутом «Київ-Рівне», як раптом його, начебто, «підрізав» легковик Opel. Водій же Opel каже — хотів повернути ліворуч, як раптом невідомо звідки праворуч з’явився мікроавтобус.

В результаті зіткнення Mercedes вилетів на узбіччя та протаранив металеву опору.

Всім пасажирам «маршрутки» та водію знадобилась допомога медиків.

Обставини з’ясовувала слідчо-оперативна група.

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