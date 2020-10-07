На Київщині маршрутка протаранила опору рекламного щита. Попередньо, постраждало десятеро осіб (фото)
За словами водія Mercedes — він рухався за маршрутом «Київ-Рівне», як раптом його, начебто, «підрізав» легковик Opel. Водій же Opel каже — хотів повернути ліворуч, як раптом невідомо звідки праворуч з’явився мікроавтобус.
В результаті зіткнення Mercedes вилетів на узбіччя та протаранив металеву опору.
Всім пасажирам «маршрутки» та водію знадобилась допомога медиків.
Обставини з’ясовувала слідчо-оперативна група.Tweet