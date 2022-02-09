На Київщині Mercedes наштрикнувся на відбійник (фото)

Автопригода трапилася на 62 км автодороги Київ–Харків

Близько 14-ї години трапилась ДТП за участю автомобіля Mercedes-Benz. Попередньо: водій не дотримався безпечної швидкості, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на відбійник. Без потерпілих.

Можливе ускладнення руху в напрямку міста Харків.

Патрульні займаються оформленням відповідних матеріалів.

Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи вказану інформацію.

Дотримуйтесь правил дорожнього руху! // Вартові еспресо