На Київщині Mercedes наштрикнувся на відбійник (фото)
Автопригода трапилася на 62 км автодороги Київ–Харків
Близько 14-ї години трапилась ДТП за участю автомобіля Mercedes-Benz. Попередньо: водій не дотримався безпечної швидкості, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на відбійник. Без потерпілих.
Можливе ускладнення руху в напрямку міста Харків.
Патрульні займаються оформленням відповідних матеріалів.
Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи вказану інформацію.
Дотримуйтесь правил дорожнього руху! // Вартові еспресоTweet