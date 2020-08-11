На Київщині поліцейські встановили малолітніх(!) братів, причетних до викрадення автівки

У Кагарлицькому районі двоє хлопчаків викрали автівку, щоб покататися. Проїхавши сотню метрів, автомобіль виїхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом.

Так, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жителя села Оріхове про те, що невідомі особи незаконного заволоділи автомобілем, який він на кілька хвилин залишив біля подвір’я. Заявник повідомив також, що авто було відчинене, а ключі — в замку запалювання.

Під час проведення невідкладних пошукових заходів поліцейські знайшли пошкоджений автомобіль на узбіччі, неподалік місця проживання заявника.

Там поліцейські виявили і малолітніх зловмисників. Ними виявилися рідні брати, віком 10 та 13 років, жителі сусіднього села.

Як з’ясувалось, діти викрали автівку, один з них сів за кермо. Однак не впорався з керуванням і скоїв зіткнення з деревом. На щастя, з хлопчаків ніхто не постраждав. Злякавшись, вони заховались неподалік у кущах, де їх знайшли поліцейські.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини кримінального правопорушення. // Киев Оперативный