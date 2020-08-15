На Київщині поліція розшукує зниклих неповнолітніх дівчат (фото)

Білоцерківським відділом поліції розшукуються неповнолітні ТОМКОВИЧ ДАР’Я, 16 років та ПАВЛОВСЬКА ЮЛІЯ, 14 років, які 15.08.2020 близько 13:00 самовільно залишили територію Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода», що по вул. Пушкінській, 29 в м. Біла Церква, вихованками якого вони є і до закладу не повернулися.

ПРИКМЕТИ ТОМКОВИЧ Дар’ї: зріст 162 см, на вигляд 17 років, середньої статури, обличчя овальне, очі сірі, волосся коротке, світло-русяве з фарбованими в рожевий кінцями.На передпліччі лівої руки має татуювання у вигляді серця.

ОДЯГНЕНА: блакитна футболка, світлі джинси, світлі босоніжки.

ПРИКМЕТИ ПАВЛОВСЬКОЇ Юлії: зріст 155 см, на вигляд 16-17 років, повної статури, обличчя кругле, очі сірі, губи повні, волосся світло-русе, до плечей, кінці пофарбовані у рожевий колір.

ОДЯГНЕНА: світла футболка, джинси, світлі кросівки.

Можуть змінювати одяг.

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