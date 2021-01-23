На Київщині пропала неповнолітня дівчина (фото)

Відділенням поліції # 4 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області розшукується неповнолітня ДЕХТЯРЬОВА АЛІСА, 16 років, яка близько 10:00 22.01.2021 залишила своє місце проживання, що по вул. Тернівська, 2А в с. Білогородка та наразі її місцезнаходження невідоме.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 16-17 років, зріст 160 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі блакитні, волосся довге, пряме, фарбоване у темний колір.

ОДЯГНУТА: куртка синього чорного кольору, чорні черевики.

При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місцезнаходження дівчини телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

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