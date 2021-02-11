На Київщині пропала неповнолітня дівчина (фото)

Відділенням поліції # 2 Бориспільського районного управління поліції розшукується неповнолітня МАРИНА НЕПЛЮЄВА, 16 років, яка 06.02.2021 залишила місце проживання (Яготинська ОТГ, с. Гензерівка, вул. Шкільна) та до цього часу її місце перебування не відоме.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 16-17 років, зріст 157 см, повної тілобудови, волосся фарбоване у чорний колір, до плечей, обличчя кругле, очі карі.

ОДЯГНУТА: шапка чорного кольору, шарф-хомут червоного кольору, фіолетове пальто, темні джинси, білі черевики. При собі має рожевий рюкзак.

При отриманні будь якої інформації щодо можливого місцезнаходження дівчини телефонувати за номером спецлінії поліції «102»

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