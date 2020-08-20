На Київщині пропала жінка з двома малолітніми дітьми (фото)

Броварським відділом поліції розшукуються: СОЗАНСЬКА АЛІНА, 24 роки та її малолітні діти СОЗАНСЬКА АНАСТАСІЯ, 5 років і СОЗАНСЬКИЙ МИХАЙЛО, 2 роки, які 18.08.20 об 11:00 пішли з місця проживання (с. Світильня, вул. Набережна) та до цього часу їх місцезнаходження невідоме.

На зв’язок з рідними не виходять.

ПРИКМЕТИ Созанської Аліни: на вигляд 25 років, зріст 175 см, середньої статури, волосся пряме, середньої довжини, фарбоване у коричневий колір, очі сіро-зелені.

ОДЯГНУТА: сукня червоного кольору та мокасини текстильні білого кольору з малюнком у вигляді квітів.

ПРИКМЕТИ Созанської Анастасії: на вигляд 6 років, зріст 116 см, середньої статури, волосся пряме, русяве, середньої довжини, очі карі.

ОДЯГНУТА: футболка рожевого кольору та трикотажні бриджі синього кольору.

ПРИКМЕТИ Созанського Михайла: на вигляд 2 роки, зріст 90 см, середньої статури, волосся пряме, коротке, русяве, очі карі.

ОДЯГНУТИЙ: футболка синього кольору та трикотажні шорти синього кольору.

Можуть бути у іншому одязі.

При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місцезнаходження розшукуваних телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

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