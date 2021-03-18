На Київщині розшукується малолітній хлопець (фото)

Відділенням поліції # 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області розшукується малолітній МИХАЙЛО ДУБОВЕНКО, 12 років, який 16.03.2021 близько 19:00 залишив своє постійне місце проживання, що по вул. Молодіжній, в с. Загальці та наразі його місцезнаходження невідоме. Раніше зникав та розшукувався поліцією.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 10-12 років, зріст 140 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі голубі, волосся світле.

ОДЯГНУТИЙ: камуфляжну куртку, спортивні штани чорного кольору, сіру кофту з блакитними вставками на рукавах, шапку та шарф фіолетового кольору, жіночі чоботи зимові до колін.

При отриманні будь- якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

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