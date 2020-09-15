На Київщині розшукується неповнолітній хлопець (фото)

Іванківським ВП Вишгородського відділу поліції розшукується неповнолітній КЕЛЛІ ДЖОШУА ВІТАЛІЙ, 15 років, який 15.09.2020 року близько 05:00 залишив місце проживання, що по вул. Миру, с. Коленці Іванківського району.

Може пересуватись на велосипеді зеленого кольору.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 15-16 років, зріст 175 см, худорлявої статури, волосся русяве, коротке, обличчя овальне, очі карі.

ОДЯГНУТИЙ: фіолетова футболка, сорочка в сіро-чорну клітинку, сірі шорти до колін, сірі кросівки.

При отриманні будь-якої інформації шодо можливого місця знаходження дитини телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

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