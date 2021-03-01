На Київщині розшукується неповнолітня дівчина (фото)

Відділом поліції № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області розшукується неповнолітня ТЕТЕРЯ ІЛОНА, 17 років, яка близько 19:00 28.02.2021 залишила центр соціально-психологічної реабілітації для дітей «Отчий дім», що в с. Святопетрівське та наразі її місцезнаходження невідоме.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 16-17 років, зріст 167 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі карі, волосся довге, пряме, фарбоване у темний колір.

ОДЯГНУТА: куртка темного кольору, спортивні темні штани з червоними смугами, чорні кросівки.

При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місцезнаходження дівчини телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

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