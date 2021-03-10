На Київщині розшукують двох неповнолітніх дівчат (фото)

Бориспільским районним управлінням поліції розшукуються неповнолітні: СТЕЛЬМАШЕНКО ТАМІЛА, 16 років та ФЕДОРОВА АЛЬОНА, 15 років, які 09.03.2021 близько 07:40 залишили місце проживання «Дитячий будинок сімейного типу родини Ставцевих» що в м. Бориспіль, провулок Спортивний та наразі їх місцезнаходження не відоме.

ПРИКМЕТИ ТАМІЛИ: на вигляд 16 років, зріст 163 см, середньої статури, волосся довге, пряме, фарбоване у темний колір, обличчя овальне, очі карі.

ОДЯГНУТА: чорна куртка, джинси чорного кольору, чорні чоботи. З собою має наплічник сріблястого кольору.

ПРИКМЕТИ АЛЬОНИ: на вигляд 17 років, зріст 163 см, середньої статури, волосся середньої довжини, пряме, фарбоване в чорний колір, обличчя овальне, очі зелені.

ОДЯГНУТА: чорна довга куртка, чорні джинси, зелені чоботи. З собою має наплічник фіолетового кольору.

При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дітей телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

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