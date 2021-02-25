На Київщині розшукують неповнолітніх брата і сестру (фото)

Бориспільським районним управлінням поліції розшукуються діти (рідні сестра та брат): ГЕРАСИМЕНКО ХРИСТИНА , 14 років, та ГЕРАСИМЕНКО ВІКТОР, 12 років, які 24.02.2021 близько 13:00 залишили місце проживання, що по вул. Соборності с. Рогозів, Бориспільської ТГ і наразі їх місцезнаходження не відоме. На зв’язок з рідними не виходять. Ймовірно перебувають в м. Києві.

ПРИКМЕТИ ХРИСТИНИ: на вигляд 14 років, зріст 163 см, середньої статури, волосся темне, середньої довжини, обличчя кругле, очі блакитні. На шиї з правого боку три родимки.

ОДЯГНУТА: довга темно-зелена куртка з білим написом на спині, джинси чорного кольору, чорні кросівки. З собою має наплічник бірюзового кольору.

ПРИКМЕТИ ВІКТОРА: на вигляд 12 років, зріст 160 см., худорлявої статури, темне волосся, обличчя овальне, над верхньою губою родимка, очі зелено-карі.

ОДЯГНУТИЙ: чорні штани, жовті кросівки, куртка червоного кольору з чорними смужками, шапка білого кольору з балабоном.

При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дітей телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

Киев Оперативный