На Київщині у ДТП загинула 1,5 річна дитина, ще п’ятеро осіб постраждали (фото)

Ювенальними прокурорами Київської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої 5 осіб отримали тілесні ушкодження та загинула 1,5-річна дитина. (ч. 2 ст. 286 КК України).

За даними слідства 9 серпня близько 19 години на перехресті доріг с. Мирівка – с. Горохове Кагарлицького району сталась ДТП.

За попередньою інформацією водій автомобіля «Nissan Maxima» не поступився дорогою та скоїв зіткнення з автомобілем «Skoda Octavia». В результаті аварії тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримало 4 дорослих осіб та 11-річна дитина, 1,5-річний хлопчик загинув на місці.

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура