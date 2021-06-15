На Київщині загинув водій легковика, який зіткнувся з вантажівкою (фото)

На автодорозі М-07 Київ–Ковель сталась автопригода

Інформуємо вас про те, що на 49 км автодороги, в Бучанському районі, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Mercedes та легковика Volkswagen. Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм загинув на місці події.

Поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово обмежено.

На місці працюють слідчі, рятувальники та поліцейські.

Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом.

Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху та жестів регулювальника.

Патрульна поліція Київської області