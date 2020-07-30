На Київщині затримали водія-іноземця зі смертельною дозою алкоголю в крові

У селі Чайки патрульні поліцейські затримали нетверезого водія вантажівки, у крові якого виявили понад 5,0 проміле алкоголю.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області в четвер 30 липня.

Зазначається, що вчора ввечері до копів звернувся чоловік. Він зауважив, що з паркувального майданчика намагається виїхати водій фури на іноземній реєстрації марки Volvo. При цьому він ймовірно перебуває в стані сп’яніння.

Екіпаж патрульних вже через кілька хвилин на 51-му кілометрі автодороги Київ — Чоп зауважив транспортний засіб, на який вказав громадянин.

«Водієм вантажівки виявився 37-річний громадянин сусідньої держави. Після зупинки людина майже не розмовляла і мала явні ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні допомогли йому вийти з авто. У присутності двох свідків останній пройшов огляд за допомогою приладу Drager. Результат приголомшив патрульних — понад 5, 0 проміле алкоголю в крові. Це майже смертельна доза», — йдеться в повідомленні.

Поліцейські склали адміністративні матеріали щодо порушника. Чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом. Автомобіль передали іншому водієві, який має відповідну категорію на право керування. // Надзвичайні новини