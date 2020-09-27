На Київщині зник малолітній хлопчик (фото)

Києво-Святошинським відділом поліції розшукується малолітній ЛУЦЮК БОГДАН, 12 років, який 26.09.2020 року близько о 20:00 пішов з дому, що за адресою: с. Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова, 25, та до місця проживання не повернувся.

Ймовірно малолітній перебуває у м. Вишневе. Раніше неодноразово зникав.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 12-13 років, зріст 150 см, худорлявої статури, волосся світле, коротке, обличчя овальне, очі блакитні.

ОДЯГНУТИЙ: кофта синього кольору, футболка синього кольору, сині джинси, зелені кросівки.

При отриманні будь якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопчика телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

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