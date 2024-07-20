На кордоні між Польщею і Німеччиною розбився автобус з українцями, cеред серйозно постраждалих четверо дітей (фото)

9 осіб госпіталізували, 5 з них у важкому стані.

На автомагістралі зі сторони Познані у Польщі до німецького Франкфурта недалеко від кордону розбився мікроавтобус з громадянами України.

Про це повідомляє RMF24.

Аварія сталася на автомагістралі А2 в районі міста Свебодзін, що приблизно за 60 км від кордону з Німеччиною.

Мікроавтобус в якому їхали дев’ятеро українців, врізався у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом, на якій було встановлено попереджувальне маркування і знаки з напрямком об’їзду. Від удару автобус перекинувся набік, права частина транспортного засобу спереду сильно пошкоджена.

Всі дев’ятеро людей з мікроавтобуса доставили до лікарні, п’ятеро з них у важкому стані. Серед серйозно постраждалих четверо дітей. // LB.ua