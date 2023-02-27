На кордоні з Білоруссю загинув 33-річний боєць тероборони Волині

На українсько-білоруському кордоні під час виконання бойового завдання загинув 33-річний військовослужбовець тероборони Волині Сергій Панасюк. Інформацію про це Суспільному підтвердив речник бригади Сергій Хомінський.

26 лютого в селі Сільце Ратнівської громади попрощалися з молодшим сержантом.

Зі слів Сергія Хомінського, військовий загинув на світанку. За яких обставин це сталося наразі з’ясовують. “Слідство ведуть правоохоронні органи, також проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади”, – зазначив речник бригади ТРО Волині.

Як повідомила інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич, за фактом загибелі військового відомості внесено до ЄРДР за статтею умисне вбивство. “Точно відомо, що постріли здійснювались не з боку Білорусі. Деталі будуть з’ясовані під час досудового слідства, яке триває”, – додала вона.

Сергій Панасюк був учасником АТО. До лав тероборони став у перші дні повномасштабного вторгнення. Був командиром стрілецького взводу. У нього залишилися донька та син.