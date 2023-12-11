На кордоні з Польщею розблоковано найбільший пункт пропуску

З 11 грудня 14:00 було відновлено стабільний рух вантажівок на ПП “Ягодин – Дорогуськ”.

Місячна блокада найбільшого вантажного пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ” завершена. Відновлено стабільний рух вантажівок.

“Блокада пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ” завершена. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів – вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються – прямуватимуть в бік Польші” – повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в Facebook.

За його словами, за більше ніж місяць блокування найбільшого вантажного пункту пропуску команда міністерства та посольства щоденно займалась питанням розблокування – було проведено десятки зустрічей та перемовин на всіх можливих рівнях.

“Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені. Працюємо далі, враховуючи інтереси наших перевізників та держави”, – додав віце-прем’єр-міністр. // УНІАН