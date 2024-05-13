На кордоні з Угорщиною з Тиси витягли тіло потопельника. Вже 29-го

Учора ввечері прикордонники відділення «Бодалово» Мукачівського загону виявили в річці тіло чоловіка у гідрокостюмі, яке несло течією.

Щоб наздогнати і дістати із річки виявленого потопельника, прикордонники застосували відомчий малий прикордонний катер.

Загиблого витягнули на берег. До місця події викликали співробітників поліції.

Потопельником виявився громадянин України, житель міста Хуст, якому 10 травня виповнилося 42 роки.

Закарпатець поповнив сумну статистику осіб, які втопилися під час спроби подолання Тиси у тих місцях, де по ній пролягає кордон із сусідніми Угорщиною та Румунією, ставши 29-м загиблим у цій річці.

ДПСУ