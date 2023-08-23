На Київщині біля високовольтної вежі знайшли тіло підлітка

На Київщині загинув 14-річний підліток з села Копачів. Тіло без ознак життя знайшли правоохоронці.

За попередньою версією, причиною загибелі стало самогубство, повідомив голова Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

Чотирнадцятирічний підліток із села Копачів, що на Київщині, загинув. Його тіло знайшли правоохоронці біля високовольтної вежі у віддаленій частині села.

“Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини надзвичайної події. Попередня версія загибелі – самогубство”, – повідомив Нєбитов. // УНН