На Київщині чоловік загинув на залізничних коліях

18 червня о 19:35 у селі Шевченкове, неподалік станції Бобрик, під колеса потяга потрапив чоловік.

За попередньою інформацією, 42-річний громадянин переходив залізничні колії у невстановленому місці. Машиніст застосував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути наїзду не вдалося. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Слідчі Броварського районного управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху на залізниці (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

Поліція Київщини нагадує: залізниця — зона підвищеної небезпеки. Перетинайте колії лише у встановлених місцях, дотримуйтеся правил безпеки та використовуйте світлоповертальні елементи у темну пору доби.

Поліція Київської області