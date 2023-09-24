На Київщині чоловік загинув під колесами вантажного потягу

Нещасний випадок стався в селі Устимівка, що на Білоцерківщині Київської області. Потяг смертельно травмував чоловіка.

22 вересня про подію в селі Устимівка, що на Білоцерківщині, поліції повідомив машиніст вантажного потягу. Розповіли в поліції Київської області, передає Інформатор.

Машиніст додав, що пішохід в момент руху транспорту проходив близько до колій. В результаті контакту з потягом, у чоловіка ампутовано кінцівку та виявлено множинні травми голови та тіла.

На жаль, від отриманих травм 56-річний чоловік помер.

“Поліцейські Київщини звертаються до громадян бути уважними поблизу залізничних колій та слідкувати за сигналами руху залізничного транспорту! Бережіть життя”, – підкреслюють правоохоронці.