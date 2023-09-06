На Київщині фура зі свинями перекинулася на легковий автомобіль, убивши його водія (фото)

У Київській області сталася смертельна аварія. У центрі одного із сіл вантажівка, яка перевозила свиней, перекинулася на легковий автомобіль.

Внаслідок цього водій легковика загинув, повідомив у середу начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.

Смертельна ДТП, як повідомляється, сталася сьогодні, 6 вересня, у селі на Білоцерківщині. За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля “ВАЗ” виїжджав з другорядної дороги на головну, на якій рухалася вантажівка, яка перевозила свиней. Внаслідок зіткнення вантажівка перекинулася на легковий автомобіль. Водій легковика, місцевий пенсіонер, загинув на місці, зазначив голова поліції Київщини.

На місці події працюють поліцейські Київщини, рятувальники та медики.

Також повідомляється, що свині, які перевозилися вантажівкою, не постраждали. Їх перевезли в безпечне місце.