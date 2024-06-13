На Київщині кульова блискавка підірвала газову трубу в будинку

Під час грози, вночі 12 червня, кульова блискавка спричинила загоряння в оселі жительки міста Сквира Київської області.

Про це повідомила поліція.

Жінка вночі прокинулася від звуку грози. За вікном вона побачила кульову блискавку і через декілька секунд почула звук вибуху, кажуть у поліції.

У приміщенні кухні господарка виявила загоряння газу, витік якого відбувався з пошкодженої газової труби. Жінка самотужки загасила полумʼя та перекрила газовий вентиль.

Обійшлося без постраждалих. Приміщення кухні частково пошкоджене вогнем. На місці працювали екстрені служби.

Як діяти в такій ситуації

Якщо кульова блискавка потрапила до помешкання, потрібно триматися якомога далі від електроприладів та електропроводки. Якщо до вас наближається кульова блискавка — стійте спокійно, затамувавши подих, не робіть жодних різких рухів та не намагайтеся одразу ж утекти. Якщо ви маєте в руках якийсь предмет з ізоляційними властивостями, виставте його перед собою і в такий спосіб спробуйте зупинити наближення кульової блискавки. Якщо блискавка «прилипне» до нього, обережно покладіть предмет на землю та спробуйте повільно вийти з приміщення, не викликаючи різких коливань потоків повітря. Після зникнення блискавки в приміщенні, як правило, виникає пожежа, тож слід ретельно перевірити, чи нічого не горить.

hromadske