На Київщині кульова блискавка підірвала газову трубу в будинку
Під час грози, вночі 12 червня, кульова блискавка спричинила загоряння в оселі жительки міста Сквира Київської області.
Про це повідомила поліція.
Жінка вночі прокинулася від звуку грози. За вікном вона побачила кульову блискавку і через декілька секунд почула звук вибуху, кажуть у поліції.
У приміщенні кухні господарка виявила загоряння газу, витік якого відбувався з пошкодженої газової труби. Жінка самотужки загасила полумʼя та перекрила газовий вентиль.
Обійшлося без постраждалих. Приміщення кухні частково пошкоджене вогнем. На місці працювали екстрені служби.
Як діяти в такій ситуації
- Якщо кульова блискавка потрапила до помешкання, потрібно триматися якомога далі від електроприладів та електропроводки.
- Якщо до вас наближається кульова блискавка — стійте спокійно, затамувавши подих, не робіть жодних різких рухів та не намагайтеся одразу ж утекти.
- Якщо ви маєте в руках якийсь предмет з ізоляційними властивостями, виставте його перед собою і в такий спосіб спробуйте зупинити наближення кульової блискавки.
- Якщо блискавка «прилипне» до нього, обережно покладіть предмет на землю та спробуйте повільно вийти з приміщення, не викликаючи різких коливань потоків повітря.
- Після зникнення блискавки в приміщенні, як правило, виникає пожежа, тож слід ретельно перевірити, чи нічого не горить.