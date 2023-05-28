На Київщині мотоцикліст влетів у пішоходів: п’ятеро людей госпіталізовані (відео)

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив про ДТП в Обухові, де мотоцикліст збив людей на пішохідному переході.

За даними поліції, 18-річний кермувальник мотоцикла “Yamaha” проігнорував червоне світло, врізався у легковик, а потім у групу пішоходів.

Госпіталізовано водія та пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям.

Небитов додав, що усі п’ятеро отримали численні травми важкого та середнього ступеня.

УП