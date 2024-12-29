На Київщині під час пожежі у будинку загинули двоє чоловіків

27 грудня о 10:50 в селі Дружня Бучанського району сталася пожежа в приватному будинку.

На місці події працювали працівники ДСНС. Під час ліквідації вогню в одній із кімнат виявлено тіла двох чоловіків.

За попередніми даними, причиною пожежі міг стати несправний електрообігрівач. Остаточні висновки до поліції, згодом нададуть пожежники.

Слідчі Бучанського управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Поліція Київщини закликає громадян користуватися справними електроприладами та не залишати їх увімкненими без нагляду. Бережіть себе.

Поліція Київської області