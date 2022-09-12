На Київщині поліція розшукує 17-річну дівчину (фото)

Поліція Київщини розшукує 17-річну Софію Власову, яка 11 вересня близько 22:28 пішла з дому і не повернулась.

Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції від стурбованої матері про те, що в селі Тарасівка її неповнолітня донька пішла з дому і не повернулась. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київщини.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 17 років, зріст 160 см, середньої статури, волосся чорне, довге, пряме, обличчя овальне, очі сіро-зелені.

ОДЯГ: куртка чорного кольору коротка , чорні штани, білі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини просимо одразу повідомляти на спецлінію «102».