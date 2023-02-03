На Київщині позашляховик Toyota влетів під фуру, загинула жінка (фото)

У Бучанському районі Київської області на автодорозі Київ-Бишів між легковиком та фурою сталася аварія. В ДТП загинула жінка.

2 лютого до Бучанського управління поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що на автошляху Київ — Бишів, неподалік села Музичі, сталася автомобільна аварія. Повідомляє Інформатор з посиланням на поліцію Київської області.

Попередньо відомо, що 22-річний житель Бузової, рухаючись на авто “Toyota”, не дотримався безпечної швидкості та виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з фурою “Sinotruk” під керуванням 32-річного водія.

Внаслідок зіткнення, 63-річна пасажирка позашляховика загинула на місці, ще одна пасажирка та водій з чисельними травмами доставлені до лікарні.

Поліція Київщини вкотре закликає водіїв: неухильно дотримуйтесь Правил дорожнього руху!