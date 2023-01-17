На Київщині рятувальники дістали з води тіло четвертої дитини, яка провалилась під кригу

Про це повідомив голова ГУ НП Київської області Андрій Нєбитов.

“… рятувальники дістали тіло четвертої дівчинки”, – написав Нєбитов.

Як повідомляв УНН, четверо дітей провалились під кригу на річці Рось. Трагедія сталась сьогодні близько 16-ї години.

За словами Нєбитова, першим рятувати неповнолітніх кинувся поліцейський Київщини Артем Габор, який, будучи поза службою, прогулювався із родиною поряд і почув крики про допомогу.

Дружина ж поліцейського одразу набрала «102» та екстренні служби. Вже через лічені хвилини на кризі був і наш наряд групи реагування патрульної поліції.

Старший сержант Володимир Савенок та його колега Василь Саганець допомогли витягти із води трьох дівчат. Медики оперативно надавали їм медичну допомогу. На жаль, одна із 14-річних дівчат загинула. Четверту дівчинку одразу не виявили.